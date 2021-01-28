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Сегодня:

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Алексей БУЛАТОВ
Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда