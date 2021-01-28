Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
Торжественный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда