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В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

В Екатеринбурге, в ЦПКиО открылся один из самых больших катков города

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