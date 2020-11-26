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МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

Алексей БУЛАТОВ
МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

МЧС, полиция и ГИМС вышли в совместный рейд на лед Шарташа, предупредить рыбаков о опасности тонкого льда

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