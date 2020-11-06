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Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Алексей БУЛАТОВ
Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Сторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

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