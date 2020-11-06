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Сегодня:

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов

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