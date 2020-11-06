Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов
Екатеринбургу переданы 57 новых автобусов