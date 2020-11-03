Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия
Фото: Алексей БУЛАТОВ