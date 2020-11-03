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Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Алексей БУЛАТОВ
Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Парк "Зеленая Роща" за несколько дней до открытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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