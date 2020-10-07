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В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы

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