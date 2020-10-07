В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы
В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы
В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы
В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы
В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы
В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы
В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы
В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы
В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы
В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы
В Екатеринбурге открылся Музей воинской доблести и славы