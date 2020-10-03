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Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Алексей БУЛАТОВ
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского прудаВолонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского прудаВолонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда

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