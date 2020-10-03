Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского прудаВолонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда
Волонтеры и горожане вышли на очистку дна обмелевшего городского пруда