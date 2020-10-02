В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами