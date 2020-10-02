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В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

В Екатеринбургском метрополитене ужесточили контроль за ношением защитных масок пассажирами

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