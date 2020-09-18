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Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает свое 90-летие

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