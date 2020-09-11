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Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Алексей БУЛАТОВ
Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

Установка тепловизора в гимназии№35 для мониторинга температуры тела учащихся

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