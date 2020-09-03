Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата
Открытие памятника военным разных лет у Областного военкомата