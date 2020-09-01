1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"
Фото: Алексей БУЛАТОВ