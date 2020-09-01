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1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

Алексей БулатовАлексейБулатов
1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

1 сентября в "Золотой" школе №106 и в школе "Созвездие"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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