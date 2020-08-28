Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины
Екатеринбургу передали 30 машин скорой помощи от фонда святой Екатерины