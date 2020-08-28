На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена
На станции "Площадь 1905 года" открылась фотовыставка в честь 40-летия Екатеринбургского метрополитена