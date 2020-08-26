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В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Ольга ЮШКОВА

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Ольга ЮШКОВА

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Ольга ЮШКОВА

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Ольга ЮШКОВА

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Ольга ЮШКОВА

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

В аэропорту "Кольцово" прошел авиапленэр для художников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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