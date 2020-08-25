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В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

Ольга ЮшковаОльгаЮшкова
В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

В Екатеринбурге ветераны УДТК отметили 77-ю годовщину победы Красной армии на Курско-Орловской дуге

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