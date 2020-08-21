Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации