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Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Ольга ЮшковаОльгаЮшкова
Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

Волонтеры сдали кровь в рамках акции 2Оставайся Донором" в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации

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