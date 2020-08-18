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В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

Алексей БулатовАлексейБулатов
В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

В Екатеринбурге начался снос жилого дома для строительства нового концертного зала Свердловской филармонии

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