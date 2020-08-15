Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Ольга ЮШКОВА
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге
Фото: Ольга ЮШКОВА