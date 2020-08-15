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Сегодня:

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Ольга ЮШКОВА

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Акция в поддержку жителей Белоруссии у стен отделения посольства республики в Екатеринбурге

Фото: Ольга ЮШКОВА

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