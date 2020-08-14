Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Ольга ЮШКОВА
Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Ольга ЮШКОВА
Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ