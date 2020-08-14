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Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Ольга ЮШКОВА

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Ольга ЮШКОВА

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Художник Покрас Лампас с подвижниками восстановили его работу на фестивале "Карт Бланш"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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