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Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Ольга ЮШКОВА

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Ольга ЮШКОВА

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Ольга ЮШКОВА

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Ольга ЮШКОВА

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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