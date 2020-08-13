Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Ольга ЮШКОВА
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Ольга ЮШКОВА
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Ольга ЮШКОВА
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Ольга ЮШКОВА
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Белоярской АЭС и проверили безопасность ближайших рек и болот на наличие радионуклидов
Фото: Алексей БУЛАТОВ