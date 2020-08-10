Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга
Открытие школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга