Фотогалереи
Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19

Торговые центры впервые открылись после введения режима самоизоляции из-за COVID-19
Новости 24