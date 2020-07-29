Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19

Музей ИЗО готовится к открытию и работе в условияхCOVID-19