Фотогалереи
Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19
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Заболевших нет только в Таборинском районе: карта COVID-19 на Среднем Урале на 22 июля 2020 года
Как будут работать музеи Свердловской области после снятия ограничений
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Горздрав Екатеринбурга собираются передать властям региона
На Сортировке неизвестный избил девушку возле магазина
На Вторчермете закроют движение транспорта по улице Газетной
Госэкспертиза разрешила начать строительство деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге
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Вертолет Ми-8 доставит в заповедник «Денежкин Камень» 6 тонн воды для борьбы с пожаром
В Екатеринбурге поймали водителя, который накопил 200 штрафов
«За водой ходим 5 часов»: в горящем заповеднике «Денежкин камень» пожаловались на отсутствие вертолета
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
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В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего аптеку
Уральца, изнасиловавшего и ограбившего свою подругу, отправили под суд
«По приколу»: молодая учительница с Урала выставила на продажу свою девственность, чтобы помочь семье
«Воду носим пешком»: площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» на Урале выросла до 23 гектаров
В Екатеринбурге перенесли смены в детских лагерях на август
Терпеть осталось недолго: стало известно, когда в Екатеринбурге завершатся все дорожные работы
С видом на озеро: под Екатеринбургом за 250 миллионов продают шикарную виллу рядом с лесом
Индукционные петли для слабослышащих пассажиров установили еще на 8 вокзалах СвЖД
Уральские волонтеры привезли жителям Нижних Серег газель с продуктами и водой
На Урале вскрыли склады с тысячами бутылок подпольного алкоголя