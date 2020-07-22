Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19Подготовка к открытию в Музее истории Екатеринбурга после снятия ограничительных мер из-за COVID-19