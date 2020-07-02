в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию