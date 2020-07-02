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в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию
Новости 24
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