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Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь

Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь

Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь

Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь

Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь

Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь

Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь

Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь

Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь

Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь

Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь
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