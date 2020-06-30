Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь
Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь
Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь
Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь
Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь
Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь
Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь
Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь
Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь
Запуск первого поезда 'Таврия' в Крым по маршруту Екатеринбург – Симферополь