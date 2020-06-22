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В Екатеринбурге у пешеходных переходов появились предупреждающие надписи

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

Вокзал Екатеринбурга завесили портретами ветеранов Великой Отечественной войны
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