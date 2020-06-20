Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19