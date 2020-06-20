Фотогалереи
Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19

Матч премьер-лиги "Урал" 1-2 "Рубин", первый после ослабления особого режима введеного из-за COVID-19
Новости 24
В Екатеринбурге полиция устроила «охоту» на нелегальных мигрантов
В Екатеринбурге оркестр поздравил с Днем медицинского работника ветерана ВОВ
Еще 224 человека заболели коронавирусом в Свердловской области
«Урал» уступил «Рубину» в Екатеринбурге
Страшный сон курильщика: в Свердловской области уничтожили 15 тысяч пачек сигарет
На Урале гаишники написали обращения к пешеходам на асфальте
Получил сотрясение и ушиб голени: на Юго-Западе Citroen сбил 17-летнего велосипедиста
Губернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить в Свердловской области массовые мероприятия
«Хотим разговаривать лично, а не через монитор»: в Екатеринбурге отменили фестиваль The Beatles Fest
В Ельцин-Центре начали проводить тесты на антитела к COVID-19
Влетел в забор и перевернулся: на Урале погиб водитель Lada Kalina
Рассекали по полю на розовом «Урале» с коляской: Клава Кока и Niletto сняли клип на новую песню
ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
В Екатеринбурге из лампад выложат фразу «21 ИЮНЯ. ПОМНИМ»
На месте работают следователи, полиция и МЧС: в Екатеринбурге пенсионер на легковушке насмерть сбил байкера
В Екатеринбурге запустили в работу отремонтированные в Питере вагоны метро
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Закроют ли на Среднем Урале алкомаркеты в жилых домах: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Дети из Екатеринбурга смогут уехать в лагеря со 2 июля
За два дня на бесплатное тестирование на антитела записались 18 тысяч свердловчан
Свердловская область вышла на плато, несмотря на прирост смертей от коронавируса