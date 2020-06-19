Как выглядит репетиция парада Победы в Екатеринбурге сверху.

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху