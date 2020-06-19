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Как выглядит репетиция парада Победы в Екатеринбурге сверху.

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху

Очередная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. Вид сверху
Новости 24
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