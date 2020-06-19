Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы

Портреты Бессмертного полка подняли на борт самолета Ту-134 УБЛ во время репетиции авиационной части парада Победы