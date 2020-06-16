Фотогалереи
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения

Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Новости 24
На Урале завели уголовное дело на подростков, которые два года назад станцевали на Вечном огне
Сильный ветер, грозы и дожди: на Средний Урал снова идет непогода
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через систему быстрых платежей
На севере Урала после прорыва трубы разлилась нефть
Почему «Леруа Мерлен» работает, а другие ТЦ в Екатеринбурге – нет: отвечает губернатор
Больница сети «РЖД-медицина» начала принимать на восстановление пациентов после COVID-19 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
Ученые создают программу, которая защитит уральцев от болезней
На Уралмаше на три недели перекрывают улицу Народного Фронта
В выходные из Вьетнама вернутся застрявшие там уральцы
На Среднем Урале клещи покусали уже 25,5 тысяч человек
Губернатор Свердловской области присвоил Андрею Симановскому звание «Почетного гражданина»
Екатеринбуржец четыре месяца воровал газ, чтобы готовить еду
Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса»
Под суд отправили экс-руководителя свердловских приставов за взятку в 1,7 миллионов