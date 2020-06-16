Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения
Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения