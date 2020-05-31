Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19

Особый противоэпидемический режим на территории окружного сборного пункта во время призывной кампании, для нераспространения COVID-19