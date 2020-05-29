Посевная кампания в Свердловской области в условиях особого режима, из-за COVID-19
Посевная кампания в Свердловской области в условиях особого режима, из-за COVID-19
Посевная кампания в Свердловской области в условиях особого режима, из-за COVID-19
Посевная кампания в Свердловской области в условиях особого режима, из-за COVID-19
Посевная кампания в Свердловской области в условиях особого режима, из-за COVID-19
Посевная кампания в Свердловской области в условиях особого режима, из-за COVID-19
Посевная кампания в Свердловской области в условиях особого режима, из-за COVID-19
Посевная кампания в Свердловской области в условиях особого режима, из-за COVID-19
Посевная кампания в Свердловской области в условиях особого режима, из-за COVID-19
Посевная кампания в Свердловской области в условиях особого режима, из-за COVID-19
Посевная кампания в Свердловской области в условиях особого режима, из-за COVID-19