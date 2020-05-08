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Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы

Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
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