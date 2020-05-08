Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы
Сотрудники ГИБДД дарили водителям наклейки и значки в честь 75-й годовщины Победы