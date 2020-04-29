Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19

Екатеринбург во время режима самоизоляции, введенного для нераспространения COVID-19