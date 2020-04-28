Фотогалереи
В ГКБ 24 скопилась очередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19
Новости 24
Александр Высокинский: 9 мая над Екатеринбургом пролетят самолеты
Запретят ли продавать алкоголь на майские праздники в Свердловской области
На воинских мемориалах Свердловской области увековечат 1 294 новых имени
Нерабочие дни в Екатеринбурге с 6 по 8 мая 2020 года: как будет соблюдаться режим и на кого распространяется
Когда в Екатеринбурге начнут отменять ограничения по самоизоляции
Александр Высокинский повысил зарплату врачам и фармацевтам Екатеринбурга
В оперштабе рассказали, почему машины скорой встали в пробку у больницы, куда свозят пациентов с коронавирусом
В Свердловской области на майские праздники усилят полицейский патруль
За сутки медики проверили на коронавирус больше четырех тысяч уральцев
Куйвашев поблагодарил уральцев перенесших коронавирус и ставших донорами плазмы
В Екатеринбурге тем, кто соблюдал режим самоизоляции, продлили действие электронных проездных
Свыше 7 тысяч сотрудников Свердловской железной дороги переведены на удаленный режим работы
Свердловский губернатор назвал лучшее средство профилактики и лечения коронавируса
Александр Высокинский получил предостережение от Генпрокуратуры из-за вспышки коронавируса в больнице Екатеринбурга