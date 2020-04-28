В ГКБ 24 скопилась очередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19

В ГКБ 24 скопилась осередь из машин скорой помощи, после ее перепрофилирования для лечения пациентов с COVID-19