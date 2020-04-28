В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области

В Екатеринбурге горожане в родительский день пошли на кладбища, вопреки запрету главного санитарного врача Свердловской области