Фотогалереи
В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада

В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада
Новости 24
Везли на трех грузовиках: уральские таможенники перехватили 11 тысяч антисептиков и перчаток, которые пытались отправить в Казахстан
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 миллиардов
В Екатеринбурге перенесли «Майскую прогулку» на осень из-за коронавируса
Предложил опыт Тюмени: уральский депутат раскритиковал систему обработки подъездов от коронавируса
Свердловские сыщики завели дело по статье «Убийство» после пропажи юной тагильчанки
«Предупредил врача, что уехал на дачу, по СМС»: уральца, вернувшегося из командировки в Казахстан, оштрафовали за нарушение карантина
WhatsApp, Viber, почта: МегаФон открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Куда пойти работать во время пандемии коронавируса и самоизоляции: опыт Екатеринбурга
«Уральские авиалинии» переоборудуют самолеты под грузовые, чтобы доставить в Екатеринбург средства защиты для медиков
УБРиР поможет бизнесу
Челябинский завод подарил свердловской больнице 20 тысяч масок
В Екатеринбурге ко Дню Победы отреставрируют памятник воинам-визовцам
96% сотрудников Tele2 по России работают на удаленке
Уральские медики получили первую часть масок и костюмов, которую передали бизнесмены
Сам сдался в руки полиции: пьяный уралец на своем дне рождении убил товарища деревянным стулом
Нельзя использовать открытый огонь: в шести свердловских районах объявили противопожарный режим
Медики рассказали о состоянии свердловчан, у которых нашли коронавирус
На Урале грабитель проник в квартиру к пенсионерке и вынес оттуда газовую плиту и кухню
Уральского бизнесмена, торговавшего нелегальными шубами, поймали на передаче взятки полицейскому
На Урале племянник обезвредил дядю-убийцу
Уральские католики и евреи впервые отметили Пасху без прихожан из-за коронавируса
Больше 10 тысяч пожилых свердловчан, сидящих на самоизоляции, позвонили на «горячие линии»
Счетная палата вернула в бюджет Екатеринбурга больше восьми миллионов
«Здорова, как космонавт»: волонтеры из Екатеринбурга ищут добрые руки щенку, у которого отказали задние лапки
Полиция Екатеринбурга разыскивает очевидцев пожаров на Уктусе