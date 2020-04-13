В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией