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В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией

В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с медицинскими масками и защитными костюмами для борьбы с коронавирусной инфекцией
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