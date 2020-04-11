В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы
В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы
В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы
В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы
В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы
В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы
В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы
В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы
В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы
В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы
В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы
В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы