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В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы

В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы

В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы

В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы

В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы

В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы

В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы

В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы

В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы

В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы

В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы

В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы

В Екатеринбурге горожане вышедшие погулять во время режима самоизоляции получают штрафы
Новости 24
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