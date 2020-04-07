Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции

Екатеринбург оживает. Все больше горожан выходят на улицы во время режима самоизоляции