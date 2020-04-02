Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19

Екатеринбуржцы во время нерабочей недели объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19