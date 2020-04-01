В Екатеринбурге лаборатория клинико-диагностического центра начала проводить анализ на коронавирус

В Екатеринбурге лаборатория клинико-диагностического центра начала проводить анализ на коронавирус

В Екатеринбурге лаборатория клинико-диагностического центра начала проводить анализ на коронавирус

В Екатеринбурге лаборатория клинико-диагностического центра начала проводить анализ на коронавирус

В Екатеринбурге лаборатория клинико-диагностического центра начала проводить анализ на коронавирус

В Екатеринбурге лаборатория клинико-диагностического центра начала проводить анализ на коронавирус

В Екатеринбурге лаборатория клинико-диагностического центра начала проводить анализ на коронавирус

В Екатеринбурге лаборатория клинико-диагностического центра начала проводить анализ на коронавирус

В Екатеринбурге лаборатория клинико-диагностического центра начала проводить анализ на коронавирус

В Екатеринбурге лаборатория клинико-диагностического центра начала проводить анализ на коронавирус

В Екатеринбурге лаборатория клинико-диагностического центра начала проводить анализ на коронавирус