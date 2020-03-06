ГИБДД дарали цветы водителям-женщинам
ГИБДД дарали цветы водителям-женщинам
ГИБДД дарали цветы водителям-женщинам
ГИБДД дарали цветы водителям-женщинам
ГИБДД дарали цветы водителям-женщинам
ГИБДД дарали цветы водителям-женщинам
ГИБДД дарали цветы водителям-женщинам
ГИБДД дарали цветы водителям-женщинам
ГИБДД дарали цветы водителям-женщинам
ГИБДД дарали цветы водителям-женщинам
ГИБДД дарали цветы водителям-женщинам
Сегодня в клиниках сети «РЖД-Медицина» можно бесплатно получить консультацию офтальмолога и скрининг
Стащили стиральную машину, одежду и бензопилу: на Урале за сутки поймали трех воришек и одного хулигана
«Первобытная религиозная практика»: активистка Иванова не оценила салют в честь дня смерти Сталина в Екатеринбурге
«Вычислили по посадочному талону»: екатеринбурженку, вернувшуюся из Италии, посадили на двухнедельный карантин