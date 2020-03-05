Салют в годовщину смерти Иосифа Сталина
Салют в годовщину смерти Иосифа Сталина
Салют в годовщину смерти Иосифа Сталина
Салют в годовщину смерти Иосифа Сталина
Салют в годовщину смерти Иосифа Сталина
Салют в годовщину смерти Иосифа Сталина
Салют в годовщину смерти Иосифа Сталина
Салют в годовщину смерти Иосифа Сталина
Салют в годовщину смерти Иосифа Сталина
Салют в годовщину смерти Иосифа Сталина
Салют в годовщину смерти Иосифа Сталина
Салют в годовщину смерти Иосифа Сталина
Сонеты Шекспира в сопровождении саксофонов будут звучать на вокзале Екатеринбург в преддверии 8 марта
Чтобы избежать километровых пробок: в праздники на проблемном участке свердловской трассы откроют лишнюю полосу