Тренировка женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге
Тренировка женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге
Тренировка женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге
Тренировка женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге
Тренировка женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге
Тренировка женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге
Тренировка женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге
Тренировка женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге
Тренировка женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге
Тренировка женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге
Тренировка женского взвода к параду Победы в Екатеринбурге
Чтобы избежать километровых пробок: в праздники на проблемном участке свердловской трассы откроют лишнюю полосу
Проверяли на «детекторе лжи»: на Урале женщину-рецидивистку отправили в тюрьму на 11 лет за убийство знакомого
Контрафактные пони и каучуковые мячики: уральские таможенники обнаружили семь тысяч нелегальных игрушек
«Пытались обмануть смерть»: у щенка хаски из Екатеринбурга, которого хозяева поили водкой, остановилось сердце
«Лапы как из мясорубки»: волонтеры из Екатеринбурга спасают собаку, которую переехала машина и от которой отказались хозяева
Уральский певец и автор «Любимки» признался Насте Ивлеевой, что использовал популярность для отношений с фанатками
Самыми популярными предметами для ЕГЭ у уральских выпускников стали обществознание, физика и биология