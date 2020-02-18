Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"
Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"
Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"
Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"
Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"
Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"
Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"
Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"
Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"
Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"
Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"
Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"
Министр образования Юрий Биктуганов поучаствовал в всероссийской акции "ЕГЭ для родителей"