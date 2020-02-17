В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»
В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера открывается выставка «Искусство шоколада»